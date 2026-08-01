Trabzonspor, Salah ile görüştü mü? Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililerin transfer çalışmaları hakkında konuşan Doğan, adı Trabzonspor ile anılan Mohamed Salah iddialarına açıklık getirdi.

İşte Doğan'ın açıklamaları;

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok!"

"SALAH'I KİM İSTEMEZ"

"Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok!"

"BU BİR PAZARLAMADIR"

SORU: "Aral Şimşir'i yalanlayıp sonra açıklamıştınız. Böyle bir şey olabilir mi?"

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"Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk."

"SALAH İLE GÖRÜŞME OLDU MU?"

SORU: "Salah ile görüştünüz mü?"

"Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftarımızı anlamıyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Çok profesyonel, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Şu an itibarıyla anlaşma vs. yok. Yarın için Trabzon'a böyle bir planlama yok. Transferle ilgili gelişme olunca açık açık bilgilendiriyorum. Şu an böyle bir anlaşma yok."

"2-3 TAKVİYE DAHA OLABİLİR"

"Çok önemli gençlerimiz var. Sene içerisinde herkes görecek. Biz içeride görüyoruz durumu. Takım içerisinde kolej havası var. Bu sadece genç oyuncularla yürüyebileceğin yol değil. Türkiye, Avrupa, kupa çok uzun yol. Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz. Fatih Hoca ile günde 3-4 defa bu konuyu konuşuyoruz. Bir yol haritası var, eksiksiz gidiyoruz. 2-3 takviye daha olabilir. Hocamız ne diyorsa, Trabzonspor taraftarını en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz."

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"ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE OLACAK KADRO İSTİYORUZ"

"Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum, bizim de aklımızda aynı şey var, zirve yarışı. Geçen sezon yapılanmanın ilk yılıydı. İlk yılda kupa aldık. Başarı her zaman şampiyonluktur ama hocamızın, oyuncularımızın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm Avrupa'nın dikkatini çeken satışlar yaptık. Yeni sezon öncesinde biz tüm eksiklerimizi giderip zirve yarışının içinde olacak kadro kurmak istiyoruz. Bu sadece sahada olacak iş değil, hep beraber toplanacağız, zirve yürüyüşü tek başına yönetimin, Fatih Hocanın yapacağı iş değil, camianın yapacağı iş. Camiayı birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yarın şampiyonluğumuzun 50. yılı, kuruluşumuzun 59. yılı. İnşallah önemli açıklamalar da yapacağız, transfer değil, ticari konularla alakalı."

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"TARAFTARI BİLGİLENDİRECEĞİZ"

"Transfer olarak sizi anlıyorum ama başkan olarak her kelimemize dikkat etmemiz gerekiyor. Belli oyuncuları getirmek için belli duruşu, belli davranış şeklini yapmak gerekiyor. Biz de şu anda başkan olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. İnsanların odak noktasını biliyorum, herhangi bir anlaşma yok, planlanan bir seyahat yok. Gelişme olduğu anda camiamızı, taraftarlarımızı bilgilendireceğiz."