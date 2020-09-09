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GeriFutbol Trabzonspor sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Trabzonspor sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı!

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Trabzonspor sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı!
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

- Beşiktaş ile 3. kez

Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.

2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.

6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

- Sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.

 

Trabzonspor sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı

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