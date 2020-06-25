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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Trabzonspor, sahasına kavuşuyor

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Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.

- Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, evinde oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Demir Grup Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

- Çimşir ile yenilmezlik serisi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı genç çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, sahasına kavuşuyor

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