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Trabzonspor, Ruzomberok'u misafir edecek

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#UEFA Avrupa Ligi#Ruzomberok#Trabzonspor
Trabzonspor, Ruzomberoku misafir edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 10:16

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını Papara Park'ta misafir edecek.

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Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek.

Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor, Ruzomberoku misafir edecek

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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#UEFA Avrupa Ligi#Ruzomberok#Trabzonspor

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