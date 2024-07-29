Trabzonspor-Ruzomberok maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman oynanacak?

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Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı biletleri satışa çıktı. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için detayları araştırıyor. Peki Trabzonspor-Ruzomberok maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR RUZOMBERAK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile 1 Temmuz Perşembe günÜ sahasında karşılaşacak.

TRABZONSPOR RUZOMBERAK MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Heyecanla beklenen maçın bilet fiyatları ise şu şekilde;

VIP Platinum - B: ₺4.500

VIP Platinum - A/C: ₺4.000

VIP Gold: ₺3.000

VIP Silver: ₺2.500

Batı: ₺1.000

Doğu: ₺800

Fırtına: ₺700

Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺350