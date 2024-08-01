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Trabzonspor Ruzomberok maçı hazırlıkları tamamlandı. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek. Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Trabzonspor Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı 1 Ağustos 2024 Perşembe günü, Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak. Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

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TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.