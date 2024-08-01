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Trabzonspor - Ruzomberok CANLI İZLE || Trabzonspor Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı şifresiz mi?

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Trabzonspor - Ruzomberok CANLI İZLE || Trabzonspor Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 10:16

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını Papara Park'ta konuk ediyor. Karşılaşmayı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trabzonspor Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı şifresiz mi? İşte Trabzonspor Ruzomberok canlı izle bilgisi...

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Trabzonspor Ruzomberok maçı hazırlıkları tamamlandı. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek. Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Trabzonspor Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı 1 Ağustos 2024 Perşembe günü, Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak. Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

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TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

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