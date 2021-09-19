Trabzonspor rutinine döndü

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Banu YELKOVAN - Ortaokulu şurada okumuştum, burası bayram yeriydi, okuldan sonra buraya gelip taştan kale yapıp top oynuyorduk” diyordu çocukluğunun geçtiği, formasını giydiği semtin stadında maça çıkmadan önce Abdullah Avcı. Bu maç, sadece eski mahallesine dönme maçı da değildi Abdullah Hoca için; deplasmanda oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor adına, kulüp rekorunu egale etmek için sahadaydı.

KASIMPAŞA iÇERDE DAHA iYi

Trabzonspor, Galatasaray karşısında verdiği beraberlik molasından sonra kazanma rutinine geri dönmeyi umuyordu. İç sahada daha iyi oynayan, savunması soru işareti olan Kasımpaşa ise Giresun ve Galatasaray maçlarından çıkardığı 4 puan sonrası, Kayseri’de her anlamda şaşırtmıştı. O da bu maçta iyi futbol, puan ve moral peşindeydi kuşkusuz. İşte maç bu ruh halinde başladı.

iLK YARIDA HERKES YANILDI

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Trabzonspor’un yetenekli isimlerine karşılık, Kasımpaşa’nın hücumda hızlı ataklarla gol arayacağını ve bol gollü ve pozisyonlu bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorduk. İlk yarı biterken hiçbir öngörünün tutmadığı, sakatlıklar yüzünden sonsuz duraklamalarla ilerleyen oyunda, bitmek bilmeyen bir ilk 45 dakika izledik. Hissedilen süre 67 dakika filandı! Maçın temposunun değişmesi için iki taraftan birinin bir şey yapması gerekiyordu. Beklenen hamle, dakika 53’te Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas’tan geldi. Şahane bir gol atan Bakasetas, Sörloth ve Nwakaeme’nin ardından 2014-15 sezonundan bu yana üst üste 6 ve daha fazla maçta gole katkı veren üçüncü Trabzonsporlu oldu. Maçın en kayda değer bilgisi sanırım buydu.