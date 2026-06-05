×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Malinovskyi
Trabzonspor, Ruslan Malinovskyinin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 21:10

Trabzonspor, 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınLa Ligada Lamine Yamal sezonun oyuncusu seçildiLa Liga'da Lamine Yamal sezonun oyuncusu seçildi!Haberi görüntüle

Trabzonspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin euro da imza parası ödenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Malinovskyi

BAKMADAN GEÇME!