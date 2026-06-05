Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin transferini açıkladı!

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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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Trabzonspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin euro da imza parası ödenecek.