Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte temsilcimizin maçından son bilgiler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor'un bu etaptaki rakibi ise İtalya'nın güçlü ekibi Roma oldu. İşte, Trabzonspor Roma maçından son gelişmeler...

Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek. Trabzonspor - Roma karşılaşması 19 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.