Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Play-off maçı için geri sayım!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor'un bu etaptaki rakibi ise İtalya'nın güçlü ekibi Roma oldu. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, tur atladı. İlk maçı sahasında 3-3 eşitlikle tamamlayan Trabzonspor, rakibine deplasmanda üstünlük sağlayarak adını play-off etabına yazdırdı. Bordo-mavili takım, play-off'ta İtalya temsilcisi Roma ile mücadele edecek. İşte, Trabzonspor Roma maçı hakkında ayrıntılar...
Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek. Trabzonspor - Roma karşılaşması 19 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
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