Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Roma maçının detayları…

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Roma’yı ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise Roma'da yapılacak. Peki, Trabzonspor-Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Roma maçının detayları…

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Roma maçı bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

Trabzonspor-Roma maçının rövanşı 26 Ağustos'ta



Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.



Avrupa kupalarında 138. maç



Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak.



Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.



Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.