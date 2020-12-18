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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Rizespor'u konuk edecek! Abdulkadir Ömür hasta...

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Trabzonspor, Rizespor'u konuk edecek! Abdulkadir Ömür hasta...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspordan Bilal, Plaza ve Diabate açıklaması
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.

 

Trabzonspor, Rizesporu konuk edecek Abdulkadir Ömür hasta...

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