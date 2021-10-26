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Trabzonspor - Rizespor maçı öncesi dostluk açıklamaları

#Trabzonspor#Rizespor#Tahir Kıran
Trabzonspor - Rizespor maçı öncesi dostluk açıklamaları

Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Trabzon'da oynanacak karşılaşma öncesi iki taraftan da 'dostluk' açıklaması geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, "Rize ve Trabzon birbiriyle bütünleşmiş, başka bir şey düşünmek içimizi yakar" diyerek diğer sektörlerde olduğu gibi sportif alanda da Karadeniz’e yakışır bir görüntü verilmesinin en önemli hedef olduğunu belirtti.

Hacıkerimoğlu, "Bu takımlarımız arasında geçmişte bazı gerginlikler yaşandı ama artık bu geride kaldı. Şimdi dostluk rüzgarları esmeye başladı, Karadeniz’in mert ve duyarlı insanına bize de bu yakışır.” dedi.

Rize ve Trabzon’un insanı, karakteri, doğası, her şeyi aynı olduğunu vurgulayan Hacıkerimoğlu, şunları söyledi:

"Bunları nasıl ayrı düşünebiliriz? Bu bölge insanı sporu çok seviyor ve bunları bir araya gelerek bu alanda daha da büyüyebiliriz. Bu bölge yıllarca futbolun ön planda olduğu bir coğrafya oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve diğer komşu ilimiz Giresunspor bu coğrafyanın yetenekli çocuklarını birlikte geliştirip, değerlendirmeli. Son dönemde bu konuda önemli adımlar attığımızı ve karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bu dostluk öyle sağlam olmalı, birbirimize öyle sıkı sarılmalıyız ki araya girmek isteyenlere fırsat tanımamalıyız. Çünkü bu birlik, hepimizi güçlendirir.”

- Ağaoğlu: "Trabzon ve Rize ayrı düşünülemez"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon ve Rize’nin hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Tabii ki arada sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile.” şeklinde konuştu.

Karadeniz takımlarının her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ağaoğlu, “Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmelidir. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanların ayrışmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Kıran: "Bu bağ asla kopmaz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran ise Rize ve Trabzon'un etle tırnak gibi olduğunu söyledi.

Kıran, Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizden itibaren bu konuya ciddi anlamda eğileceğimizi söylemiştik. Bunların adımlarını, tohumlarını atıyoruz. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Kenetlenmişiz tarihten beri, bu bağ asla kopmaz” dedi.

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#Trabzonspor#Rizespor#Tahir Kıran

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