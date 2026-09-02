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Trabzonspor, Richarlison'la anlaştı! Tottenham ikna edilmeye çalışılıyor

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Richarlison
Trabzonspor, Richarlisonla anlaştı Tottenham ikna edilmeye çalışılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 20:19

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Brezilyalı golcü Richarlison için yaptığı teklif kulübü Tottenham tarafından reddedildi. Bordo-mavililer transferde ısrarcı ve kısa süre içinde yeni bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacak. İşte detaylar...

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Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de de oynadığı ilk 3 maçta 5 puan kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Paul Onuachu'nun formsuzluğu ve forvet hattındaki sayısal eksiklik nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Bordo-mavililer aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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RICHARLISON'LA ANLAŞILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Tottenham'ın golcüsü Richarlison ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililerin 29 yaşındaki forvet oyuncusuna İngiliz ekibinde kazandığı maaşın 3 katını önerdiği iddia edildi.

Trabzonspor, Richarlisonla anlaştı Tottenham ikna edilmeye çalışılıyor

TOTTENHAM İLK 2 TEKLİFİ REDDETTİ, TRABZONSPOR YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR

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Tottenham'ın ise Trabzonspor'dan gelen 15 ve 20 milyon sterlinlik ilk iki teklifi reddettiği, Bordo-mavililerin ise transferde ısrarcı olduğu ve kısa süre içinde 3. bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını yeniden çalacağı belirtildi.

Trabzonspor, Richarlisonla anlaştı Tottenham ikna edilmeye çalışılıyor

PERFORMANSI

2022 yazında 58 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'dan transfer edilen Richarlison, Tottenham formasıyla çıktığı 134 resmi maçta 32 gol atıp 15 de asist üretti.

Trabzonspor, Richarlisonla anlaştı Tottenham ikna edilmeye çalışılıyor

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Richarlison

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