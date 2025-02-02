Trabzonspor resmen açıkladı: Umut Bozok ile yollar ayrıldı!

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Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.