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Trabzonspor resmen açıkladı: Umut Bozok ile yollar ayrıldı!

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#TRABZONSPOR#Umut Bozok#Süper Lig
Trabzonspor resmen açıkladı: Umut Bozok ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 22:53

Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Umut Bozok'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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#TRABZONSPOR#Umut Bozok#Süper Lig

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