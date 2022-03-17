Trabzonspor rekora doymuyor! Rizespor maçında yeni hedef...

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’un konuğu olacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor. Fırtına, Çaykur Rizespor’u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz ekibi 34 haftalık o sezonu 82 puanla bitirmişti.

HEDEF 82 PUANI GEÇMEK

Trabzonspor bu sezon 19 takımla 36 hafta oynanacak ligde kalan 7 maçta toplayacağı puanlarla 82 puanlık rekoru kırmanın da hesaplarını yapıyor. Öte yandan ligin 9. haftasında liderliği devralan Karadeniz ekibi, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı. Şampiyon olduğu 1980-81 sezonunda 22 hafta lider kalan Fırtına, bu hafta bu rekoru egale edecek

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UĞURCAN'IN YERİNE ERCE

Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek olan Uğurcan Çakır’ın yerine kaleyi Erce Kardeşler’in koruması bekleniyor. Sezon başından bu yana ligde sadece 12 dakika görev yapan bordo mavili file bekçisi, ilk 11’de başlaması beklenen Gaziantep FK maçında ise ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Arda Akbulut’a bırakmıştı. İyileşen Dorukhan Toköz’ün ise bu hafta ilk on birde başlaması bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Trabzonspor kalesine bu sezon Süper Lig’de gelen 129 isabetli şutun 106’sında gole izin vermeyen Çakır, yüzde 82’lik kurtarış oranı ile Avrupa’nın zirvesinde... Comparisonator verilerine göre; Uğurcan Nice’in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile birlikte, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda. İki ismi Wolverhampton'dan Jose Sa takip ediyor

EN YÜKSEK KURTARIŞ ORANINA SAHİP KALECİLER KALECİ TAKIM YÜZDE

1. Uğurcan Çakır Trabzonspor 82

1. Walter Benítez OGC Nice 82

3. Jose Sa Wolverhampton 81

4. Yassine Bounou Sevilla 80

5. Samir Handanovic Inter 79

5. Mark Flekken Freiburg 79