Trabzonspor rekor kovalayacak

LİGDE olarak sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor’un ligde kalan haftalar için en büyük kozlarından biri deplasmandaki müthiş form grafiği...

Nitekim bordo-mavili ekip dış sahada 180 gündür yenilmiyor. Bordo-mavili takım lige verilen ara sonrası Göztepe deplasmanından puanla ayrılması halinde 2004-2005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.





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