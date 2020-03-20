Trabzonspor rekor kovalayacak
Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, Göztepe deplasmanından puan alması halinde 10 maçlık serisini yakalayacak.
LİGDE olarak sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor’un ligde kalan haftalar için en büyük kozlarından biri deplasmandaki müthiş form grafiği...
Nitekim bordo-mavili ekip dış sahada 180 gündür yenilmiyor. Bordo-mavili takım lige verilen ara sonrası Göztepe deplasmanından puanla ayrılması halinde 2004-2005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.
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