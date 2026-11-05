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Trabzonspor, Reis'le 8'de 8 peşinde! Rakip Freiburg

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#Konferans Ligi#Trabzonspor#Freiburg
Trabzonspor, Reisle 8de 8 peşinde Rakip Freiburg
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

Thomas Reis yönetiminde oynadığı 5 lig ve 2 Avrupa maçını da kazanan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde konuk edeceği Alman ekibi Freiburg'u da mağlup ederek seriyi 8 maça çıkarmak istiyor. İşte zorlu mücadele öncesinde son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında bugün sahasında Almanya’nın Freiburg takımı ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek.

UEFA Konferans Ligi’ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya’nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg’u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

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ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Bouchouari, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

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Freiburg: Backhaus, Hübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

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#Konferans Ligi#Trabzonspor#Freiburg

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