Trabzonspor, Reis'le 8'de 8 peşinde! Rakip Freiburg

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında bugün sahasında Almanya’nın Freiburg takımı ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek.

UEFA Konferans Ligi’ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya’nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg’u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

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ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Bouchouari, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

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Freiburg: Backhaus, Hübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.