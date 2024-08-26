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Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı kiralık gönderdi

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#Transfer#Trabzonspor#Rayyan Baniya
Trabzonspor, Rayyan Baniyayı kiralık gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 22:03

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın İtalya ekibi Palermo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

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Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3 milyon 200 bin Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200 bin Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5'ini ödeyecektir" denildi.

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#Transfer#Trabzonspor#Rayyan Baniya

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