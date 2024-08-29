Trabzonspor rakibi St. Gallen nerenin, hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

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ST. GALLEN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Football Club St. Gallen 1879, İsviçre'nin St. Gallen kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. Güncel transfermarkt verilerine göre kulübün kadro değeri 23.30 milyon euro’dur. St. Gallen takımı tarihi İsviçre Super League’de 2 kez mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon 57 puanla 5. basamakta tamamlayan St. Gallen Konferans Ligi’ne ön eleme turundan dahil oldu.

Yeni sezonda takıma Kevin Csoboth, Stephan Ambrosius, Moustapha Cisse, Konrad Faber, Corsin Konietzke gibi oyuncular katıldı. 2024-2025 sezonunda takımın en skorer oyuncusu 2 gol ve 2 asistlik katkı veren Willem Guebbels oldu. Fransız oyuncu 2.5 milyon Euro ile takımın piyasa değeri en yüksek ismi olarak dikkat çekti.

St. Gallen takımında Lawrence Ati Zigi, Albert Vallci, Ambrosius, Diaby, Stanic, Schmidt, Quintilla, Lukas Görtler, Christian Witzig gibi isimler bulunuyor.

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İsviçre ekibinin hücum hattında Jovan Milosevic, Mousapha Cisse, Willem Geubbels forma giyiyor.