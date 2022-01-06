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Trabzonspor, Puchacz'ın transferinde mutlu sona yakın!

#Transfer#Trabzonspor#Puchacz
Trabzonspor, Puchaczın transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor, Polonyalı sol bek Puchacz’ın transferi için futbolcu ve kulübü Union Berlin’le anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor , transferleri bir bir patlatmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı 4.3 milyon euro bedelle 3.5 yıllığına transfer eden Fırtına, bir futbolcunun transferini daha bitirme aşamasına geldi.

Fanatik'in haberine göre; Tymoteusz Puchacz ve kulübü kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Satın alma opsiyonu olması bekleniyor. Oyuncu 1-2 gün içinde Trabzon'da olacak.

Polonyalı sol bek öncelikli hedefti. Fakat kulübü yüksek fiyat istemiş, kiralamaya sıcak bakmamıştı. Bunun üzerine Trabzonspor, Azarovi'yi şehre getirmişti.

Yönetim, Azarovi'yi getirince Union Berlin bir kez daha görüşme talep etti ve transfer sonuçlandı. Azarovi'nin transferinin gerçekleşmeme sebebi de son dakikada rakamsal anlamda çıkan anlaşmazlıklardı.

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#Transfer#Trabzonspor#Puchacz

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