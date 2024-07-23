×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Pedro Jorge Gonçalves Malheiro
Trabzonspor, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 19:25

Trabzonspor, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’yu kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağladı. Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecek.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya sözleşmesinin ilk üç sezonunda 830 bin Euro, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin Euro, opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2028-2029 futbol sezonunda ise 986 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Pedro Jorge Gonçalves Malheiro

BAKMADAN GEÇME!