Trabzonspor, Peres ve Gervinho’ya kavuşuyor

Trabzonspor’un yeni sezon öncesi prensip anlaşmasına vardığı Bruno Peres ve Gervinho’yu bugün getireceği öğrenildi...

İki futbolcunun bugün özel uçakla Trabzon’da olacağı belirtildi. Son olarak Serie A ekibi Parma’da oynayan Gervinho forvet, AS Roma’nın kadrosunda bulunan Bruno Peres ise sağ bek mevkiinde görev alacak.

31 yaşındaki Peres bu sezon 30 lig maçında şans buldu. Gervinho ise 27 karşılaşmada 5 gol attı.

ALTERNATiF BACCA

Karadeniz ekibinin, Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İtalyan kulübüne 3.5 milyon, Danimarkalı forvete ise bonuslarla birlikte yıllık 1.8 milyon Euro önerildiği ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Cornelius’a alternatif olarak ise Villarreal’den Kolombiyalı Carlos Bacca’nın listede olduğu öğrenildi.