Trabzonspor, Paul Onuachu'da mutlu sona yakın!

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Trabzonspor'un Paul Onuachu transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor'un Paul Onuachu transferi için Southampton ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Haberde; Onuachu için iki kulübün 8 milyon euro civarı bonservis ücreti üzerinde anlaştığı bilgisi verildi.

Trabzonspor ile 31 yaşındaki santrforun, kişisel şartlar konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaybedildi.

Onuachu, 2023/24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş ve 17 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.