Trabzonspor, Paul Onuachu transferini resmen açıkladı!

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Trabzonspor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, Southampton ile yürütülen uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan Nijeryalı forvetin transferini, yeni sezon formasına entegre edilen NFC teknolojisiyle duyurdu.

ONUACHU: GERİ DÖNDÜM

Yeni sezon formasına telefonlarını yaklaştıran taraftarlar, Onuachu’nun mesajıyla karşılaştı. Onuachu taraftarlara, “Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon” sözleriyle seslendi.

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Southampton, transferi resmi sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

Southampton Futbol Kulübü, forvet Paul Onuachu'nun transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya varıldığını doğruladı.

31 yaşındaki oyuncu, 40 maçta 4 gol attığı iki buçuk yıllık St Mary's macerasının ardından, 2023/24 sezonunda da kiralık olarak forma giydiği Türk ekibine katılacak.

Paul'a Saints oyuncusu olarak gösterdiği çabalar için teşekkür ediyor ve kendisine başarılar diliyoruz.

KAP'A BİLDİRİLECEK

Bordo mavili forma ile Süper Lig’de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen 2.01 boyundaki forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Kulüp, transferin detaylarını kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirecek.