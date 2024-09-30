×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın son durumunu açıkladı! Bağ yaralanması...

Güncelleme Tarihi:

#TRABZONSPOR#Ozan Tufan#Sakatlık
Trabzonspor, Ozan Tufanın son durumunu açıkladı Bağ yaralanması...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:44

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, dün TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirdi.

Gözden KaçmasınJose Mourinhonun Antalyaspor maçına damga vuran hareketi gündemde Kural ne diyor UEFA bu konuyu tartışacak | Fatih Terim de yapmıştı ama...Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçına damga vuran hareketi gündemde! Kural ne diyor? 'UEFA bu konuyu tartışacak' | 'Fatih Terim de yapmıştı ama...'Haberi Görüntüle

Beşir, kulübün internet sitesinde, Ozan Tufan'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Ozan Tufan, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanmış ve sedye ile oyun alanını terk etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZONSPOR#Ozan Tufan#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!