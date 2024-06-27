Trabzonspor, Ozan Tufan transferinin maliyetini açıkladı!

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Trabzonspor, yeni transferi Ozan Tufan'ın maliyetini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve Hull City'e 2 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini açıkladı.

İşte Ozan Tufan'ın maaşı;

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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OZAN TUFAN: SABIRSIZLANIYORUM

İmza töreninde konuşan Ozan Tufan, "Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon’a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor’un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum" dedi.

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