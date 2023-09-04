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Trabzonspor orta saha transferinde sona geldi! Kulüp tarihinin üçüncü Fransız oyuncusu olacak

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#Transfer#Trabzonspor#Futbol
Trabzonspor orta saha transferinde sona geldi Kulüp tarihinin üçüncü Fransız oyuncusu olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 18:41

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, kulüp tarihinin üçüncü Fransız futbolcusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fransız ön liberonun transferinde sona geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı.

Batista Mendy, Oumar Dieng ve Florent Malouda'nın ardından Trabzonspor'un üçüncü Fransız futbolcusu olacak.

Batista Mendy'nin bu hafta içinde Türkiye'ye gelip sağlık kontrollerinin ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fransız orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezonda Angers formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta görev aldı.

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#Transfer#Trabzonspor#Futbol

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