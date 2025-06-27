Trabzonspor, Onuachu transferini bitirdi!

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Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu’da mutlu sona ulaştı. Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon Euro’da diretmişti. Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon Euro’ya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80’ini aldılar. İngiliz ekibi, Nijeryalı’nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Onuachu Trabzonspor’la üç yıllık sözleşme imzalayacak.

PAZARTESİ İMZAYA GELECEK

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe’de forma giyen Taha Altıkardeş’in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic’in Southampton’dan Trabzonspor’a transferi sırasında Göztepe’ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20’sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti. Onuachu pazartsi özel uçakla Trabzon’a gelecek ve imza atacak.

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