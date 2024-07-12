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Trabzonspor, Ognjen Bakic’in ayrılığını açıkladı

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#Trabzonspor#Ognjen Bakic#Transfer
Trabzonspor, Ognjen Bakic’in ayrılığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 18:45

Trabzonspor, Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic’in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'la yolların ayrıldığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

21 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu, geçen sezon Hırvatistan'ın Osijek takımından transfer edilmişti. Bakic, bordo mavili takımda resmi maça çıkmadı.

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#Trabzonspor#Ognjen Bakic#Transfer

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