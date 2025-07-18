Trabzonspor, Niguez ve Puertas'ta mutlu sona yakın!

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Trabzonspor, Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde oyuncularla prensipte anlaşırken ikilinin kulüpleriyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

TRABZONSPOR UMUTLU

Cameron Puertas için ise Al-Qadsiah’ın orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesi durumunda bu isim için çıkış yolu açılabileceği ifade ediliyor.