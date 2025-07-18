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Trabzonspor, Niguez ve Puertas'ta mutlu sona yakın!

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#Transfer#Trabzonspor#Niguez
Trabzonspor, Niguez ve Puertasta mutlu sona yakın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

Trabzonspor, Saul Niguez ve Puertas ile anlaşırken kulüplerinden yanıt bekleniyor.

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Trabzonspor, Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde oyuncularla prensipte anlaşırken ikilinin kulüpleriyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

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Cameron Puertas için ise Al-Qadsiah’ın orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesi durumunda bu isim için çıkış yolu açılabileceği ifade ediliyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Niguez

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