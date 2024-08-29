TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? Trabzonspor turu nasıl geçer? Trabzonspor St. Gallen maçı tur ihtimalleri

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Trabzonspor, St. Gallen maçı ile Trabzonspor tur ihtimali hesaplamaları başladı. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele eden Trabzonspor, 3 kere gruplara kalma başarısı gösterirken 6 kere de rakiplerine elendi. Peki, Trabzonspor turu nasıl geçer? İşte, ayrıntılar.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak.

Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Öte yandan Bordo-Mavililer 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… ve her türlü galip geldiği skorda Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.