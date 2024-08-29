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Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen duyurdu!

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#TRABZONSPOR#TRANSFER#Muhammed Cham
Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 15:08

Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak Fransız temsilcisi Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Konuya ilişkin Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in kulübümüze kesin transferi konusunda, Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro dört taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 1 milyon 375 bin Euro garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon Clermont formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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#TRABZONSPOR#TRANSFER#Muhammed Cham

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