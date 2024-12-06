Trabzonspor moral peşinde! Rakip Kasımpaşa

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Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan ve son olarak geçen hafta Alanyaspor’a kaybeden bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 berabeberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı’nın sakatlığı bulunuyor. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise sakat olan Hajradinovic ve Omeruo oynamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

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