MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor, Monaco'dan Jemerson'u istiyor
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Monaco'dan Jemerson'u istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor, Monaco'dan Jemerson'u istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor, Monaco'dan Jemerson'u istiyor
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezon için şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Trabzonspor, defansını güçlendirmek istiyor. Bordo-Mavililer bu Monaco'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson'u kadrosuna katmak için Fransız temsilcisi ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor, Fransız ekibi Monaco'nun kadroda düşünmediği ve kamp kafilesine dahil etmediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için devreye girdi.

Record'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, bir süredir Jemerson için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Monaco'nun istediği 4.8 milyon euro isteğini indirmeye çalışan Sporting Lizbon'un işi, Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte zorlaştı.

Trabzonspor'un da Monaco ile Jemerson için görüşmelere başladığı ve bu transferde kararlı olduğu vurgulandı.

MONACO'YA 11 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı. (Sabah)

Son Dakika | Trabzonspor, Monacodan Jemersonu istiyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle