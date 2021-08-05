Trabzonspor Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, Norveç'in Molde takımıyla temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda düzenlenecek maç öncesi, futbolseverlerin de saat ve yayıncı kanal bilgisi araştırmaları hız kazandı. İşte, Trabzonspor Molde maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Medical Park Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 136. MAÇ HEYECANI

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.