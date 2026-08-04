Trabzonspor, Mohamed Salah'ın sözleşmesini gönderdi! Islak imza bekleniyor

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Fırtına’da herkesin konuştuğu tek bir konu var: Mohamed Salah... Dünya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan, Liverpool formasıyla Premier Lig tarihine geçip, rekorları alt üst eden Mısırlı yıldızın transferinde heyecanlı bekleyiş sürüyor.

SÖZLEŞME GÖNDERİLDİ

Bordo-Mavililer, 34 yaşındaki oyuncuya senelik 17 milyon Euro maaş üzerinden 2 yıllık kontrat teklif etmişti. Ayrıca performanslar bonusları var. Total rakamın büyük bölümü sponsorlar aracılığıyla karşılanacak. Salah’ın maddi yükünü karşılamak adına birkaç firmayla görüşmeler yapıldı ve kaynak hazırlandı. Son virajda Salah tarafının yüzde 20-25’i geçmeyecek forma satışından istediği pay da kabul edildi. Detaylı bir sözleşme hazırlanırken, sosyal medya paylaşımları dahi pek çok ince detay kontratta yer alıyor. Oyuncunun menajerine sözleşme gönderilirken, artık ıslak imza bekleniyor.

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BAŞKAN DOĞAN TEMKİNLİ

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ıslak imza gelmediği için Salah süreciyle ilgili ser verip sır vermiyor, açıklama yapma konusunda oldukça temkinli davranıyor. Salah’ın temsilcisi ve aynı zamanda avukatı ise yakın çevresine “biz anlaştık” diyor. Yunanistan’da tatilini sürdüren dünyaca ünlü yıldız imzayı atar atmaz, uçuş operasyonu başlayacak. Bordo-Mavili yönetim, Salah’ı bugün İstanbul’a getirmek adına ön hazırlığını yaptı.

ASRIN TRANSFERİ

Asrın transferinde yaşanan gelişmeler İngiliz basınının yanı sıra Arap medyasında da gündem olurken, taraftarlar oldukça sabırsız. Trabzonspor Yönetimi ilk planlamayı bugün oyuncuyu getirmek üzerine yapsa da yaşanabilecek ekstra gelişmelere göre Salah’ın gelişinin perşembe veya cuma gününü bulabileceğini söyleyenler de var. Trabzonspor cephesi salah hamlesini tarihi bir transferin ötesinde görüyor. Şehrin reklamı ve turizmine yapılacak katkı nedeniyle büyük heyecan yaşanıyor.

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Premier Lig’e damga vurdu

PL’de en fazla gol atan Afrikalı futbolcu: Salah (193)

PL’de en fazla asist yapan Afrikalı futbolcu: Salah (94)

PL’de en fazla gol atan kanat oyuncusu: Salah (193)

38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan oyuncu G+A: Salah (47)

PL tarihinde Liverpool’un en golcü oyuncusu: Salah (191)

10+ gol katkısı yapılan en fazla sezon: Salah (6)

Tek kulüpte en fazla gol katkısı (Liverpool): Salah (284)

En fazla altın ayakkabı alan oyuncu (Golden Boot): Salah (4)

Tüm zamanlarda en fazla ayın oyuncusu (POTM): Salah (7)

Liverpool formasıyla ilk sezonda en fazla gol: Salah (44)

Liverpool’da en fazla yılın oyuncusu (POTY): Salah (5)

Şampiyonlar Ligi’nde bir İngiliz kulübüyle en fazla gol: Salah (47)