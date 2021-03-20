Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü'ne rakip olduğu son 14 maçın 10'unu kazanan Trabzonspor, gol atamadığı tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü, son galibiyetini Mart 2007'de Hikmet Karaman yönetiminde almıştı. Evinde çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, 2011/12'den bu yana iç sahada üst üste üç yenilgi almıyor. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Ankaragücü, üst üste dört galibiyeti en son 2006/07'de Hikmet Karaman yönetiminde almıştı.

TRABZONSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son altı maçın beşini kaybeden Ankaragücü, tek galibiyetini son karşılaşmada Galatasaray'dan aldı. Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşini kaydeden Anastasios Bakasetas, Ankaragücü'ne rakip olduğu üç karşılaşmada da fileleri havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de en az 15 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır. Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son beş maçta dört isabetli şut çeken Torgeir Börven, bunların tamamını gole çevirdi. Norveçli oyuncu, ilk 11'de yer aldığı daha önceki dokuz karşılaşmada üç gol sevinci yaşayabilmişti. Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde üst üste üç iç saha mağlubiyetini sadece 2007/08'de aldı. Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Gaziantepspor.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

MKE ANKARAGÜCÜ, TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemeyecek.

Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

MKE ANKARAGÜCÜ, RAKİBİNİ 11 YILDIR YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 yıldır mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

Başkent temsilcisi Trabzon'da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007'de yine 1-0'lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü'nün son 30 yılda Trabzon'da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...