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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dar alan oyunları, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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