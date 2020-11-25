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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dar alan oyunları, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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