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GeriFutbol Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 20:05 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, tesislerinde kampa girdi.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek

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