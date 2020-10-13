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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kuvvet ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takım, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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