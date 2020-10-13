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Haber Giriş: 13.10.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kuvvet ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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