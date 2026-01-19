Trabzonspor, Mathias Lovik'i imzaya getirdi!

Haberin Devamı

Trabzonspor'da sol bek transferi ve kadro planlamasına yönelik gelişmeler yaşandı.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusuyla 3 milyon Euro civarında bir rakam üzerinden anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN GELDİ

Bordo-mavililer, prensip anlaşmaya vardığı Mathias Lovik'i imza için Trabzon'a getirdi.

AYAĞININ TOZUYLA KONUŞTU

Ayağının tozuyla havalimanında açıklamalarda bulunan Norveçli, "Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

"Hoşuma giden bir proje oldu"

Transfer süreciyle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise genç oyuncu, "Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız." yanıtını verdi.

Arkadaşı için transfer yanıtı

Sarpsborg'ta top koşturan arkadaşı Daniel Karlsbakk'ın da Trabzonspor ile görüştüğünü dile getiren Lovik, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

"Galatasaray'a karşı..."

22 yaşındaki futbolcu sözlerini ise "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de." ifadeleriyle sonlandırdı.

PERFORMANSI VE KARİYERİ

Molde altyapısında yetişen Mathias Lovik, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer oldu. Norveçli sol bek, İtalyan ekibinde bu sezon 12 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.