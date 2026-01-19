×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Mathias Lovik'i imzaya getirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Mathias Lovik#Transfer Dönemi
Trabzonspor, Mathias Loviki imzaya getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 21:01

Trabzonspor, Parma forması giyen Norveçli sol bek oyuncusu Mathias Lovik'i imza için şehre getirdi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'da sol bek transferi ve kadro planlamasına yönelik gelişmeler yaşandı.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Norveçli sol bek oyuncusuyla 3 milyon Euro civarında bir rakam üzerinden anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN GELDİ

Bordo-mavililer, prensip anlaşmaya vardığı Mathias Lovik'i imza için Trabzon'a getirdi.

Gözden KaçmasınTrabzonspordan Fatih Tekkenin sözleşmesine iyileştirmeTrabzonspor'dan Fatih Tekke'nin sözleşmesine iyileştirme!Haberi görüntüle

AYAĞININ TOZUYLA KONUŞTU

Ayağının tozuyla havalimanında açıklamalarda bulunan Norveçli, "Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

"Hoşuma giden bir proje oldu"

Transfer süreciyle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise genç oyuncu, "Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Arkadaşı için transfer yanıtı

Sarpsborg'ta top koşturan arkadaşı Daniel Karlsbakk'ın da Trabzonspor ile görüştüğünü dile getiren Lovik, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

"Galatasaray'a karşı..."

22 yaşındaki futbolcu sözlerini ise "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de." ifadeleriyle sonlandırdı.

PERFORMANSI VE KARİYERİ

Molde altyapısında yetişen Mathias Lovik, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer oldu. Norveçli sol bek, İtalyan ekibinde bu sezon 12 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Mathias Lovik#Transfer Dönemi

BAKMADAN GEÇME!