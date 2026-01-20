Trabzonspor, Mathias Lovik transferini resmen duyurdu!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lovik'in bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 6 taksitte ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya 2025-26 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı bilgisi verildi.

4. NORVEÇLİ OYUNCU

Mathias Lovik, Trabzonspor tarihindeki 4. Norveçli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Norveçli oyuncular, Rune Lange, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen forma giydi.

ERTUĞRUL DOĞAN DÖNEMİNDE 32. YABANCI

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 32 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu ve Lovik, bordo-mavili kadroya dahil edildi.