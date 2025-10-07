Trabzonspor, Manchester United'dan Onana'nın bonservisini alıyor! İngilizler duyurdu

Haberin Devamı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının ardından Manchester United'dan Onana'yı kiralamıştı.

Bordo-mavililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir.

BONSERVİSİNİ ALIYOR

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre Trabzonspor, kiralık anlaşmaya vardığı Onana konusunda Manchester United ile yeni bir görüşme yapacak.

FATİH TEKKE'Yİ ETKİLEDİ

Haberde, Onana'nın sadece kaleciliği ile değil, aynı zamanda lider karakteri ile de Fatih Tekke'yi etkilediği bilgisine yer verildi.

Onana için Manchester United ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun olmamasına karşın, Trabzonsporlu yetkililerin sezon sonunda İngiliz ekibi ile bonservis pazarlığına oturacağı kaydedildi.

ONANA REDDETMEYECEK

Tecrübeli eldivenin Trabzonspor'dan haftalık 120 bin sterlinden fazla ücret kazanmasından dolayı olası bir kalıcı anlaşmaya onay vereceği ifade edildi.

UNITED 47 MİLYON STERLİN ÖDEMİŞTİ

Manchester United'ın, 2023'te Onana'nın bonservisi için 47 milyon sterlin ödediği ve bu meblağı Trabzonspor'dan talep edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.