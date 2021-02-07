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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Malatya'ya 3 eksikle gitti!

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Trabzonspor, Malatya'ya 3 eksikle gitti!
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Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yarın karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanın ardından Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla Malatya'ya gitti.

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Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen deplasman kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor'un 23 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

 

Trabzonspor, Malatyaya 3 eksikle gitti

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