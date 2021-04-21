Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'da Fatih Terim yerinden kalkamadı! Arda Turan'la maçın kritiğini yaptılar

Galatasaray'ın Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımda ilginç anlar yaşandı.

Hakem Mete Kalkavan'ın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oturduğu yerden kalkmadı ve bir süre soyunma odasına gitmeyip çevresini izleyerek tepkisiz kaldı.

Sonrasında takım kaptanlarından Arda Turan Terim'in yanına geldi ve ikili, bir süre karşılaşmanın kritiğini yaptılar. Fatih Terim ve Arda Turan'ın maçın kritiğini yaparken son derece üzgün oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Maç sonu yayıncı kuruluşa röportaj veren ve bu diyalog sorulan Arda Turan, "Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda tanıdığım en çalışkan insan olabilir. Tabii çok üzülüyor. Maçtan önce analizini en iyi şekilde yapıyor. Maalesef biz futbolcular bunu sahaya yansıtamıyoruz bazen. Çok iyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde puan kaybı yaşayınca üzülüyor tabii" dedi.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

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