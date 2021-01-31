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GeriFutbol Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Atiba'dan yenilgi itirafı: Sindirmek kolay değil
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Atiba'dan yenilgi itirafı: Sindirmek kolay değil

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Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Atiba'dan yenilgi itirafı: Sindirmek kolay değil
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Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maçı değerlendirdi.

Atiba'nın maç sonu açıklaması şu şekilde:

Bugün istediğimiz iyi performansımızı gösteremedik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Eskiden beri oynadığımız oyunu oynayamadık. Pozisyonlarımız vardı ama golü bulamadık. Çarşamba günü önemli bir maçımız var, önümüzde daha çok maç var. Bu maçı sindirmek kolay değil ama profesyonel olup ilerideki maçlarda mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Oyunu kontrol etmek istedik ama top bizdeyken rakibin kontratak pozisyonlarına önlem almakta zorlandık. Bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Dersleri alacağız. Yaratıcılık eksikliği değildi bugün, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Küçük şeyler skora etki etti.

Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaşta Atibadan yenilgi itirafı: Sindirmek kolay değil

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