Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş'ta Atiba'dan yenilgi itirafı: Sindirmek kolay değil

Atiba'nın maç sonu açıklaması şu şekilde:

Bugün istediğimiz iyi performansımızı gösteremedik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Eskiden beri oynadığımız oyunu oynayamadık. Pozisyonlarımız vardı ama golü bulamadık. Çarşamba günü önemli bir maçımız var, önümüzde daha çok maç var. Bu maçı sindirmek kolay değil ama profesyonel olup ilerideki maçlarda mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Oyunu kontrol etmek istedik ama top bizdeyken rakibin kontratak pozisyonlarına önlem almakta zorlandık. Bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Dersleri alacağız. Yaratıcılık eksikliği değildi bugün, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Küçük şeyler skora etki etti.

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