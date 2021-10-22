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Trabzonspor maçı öncesi Halil Akbunar belirsizliği

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor maçı öncesi Halil Akbunar belirsizliği

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

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Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, bu sezon 3. kez haftayı lider tamamlamıştı.

Sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamayan Halil Akbunar'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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