MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı
GeriFutbol Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de futbolcularla maçta görev alacak kişilere Kovid-19 testi yapıldı.

Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.

Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.

Trabzonspor maçı öncesi Göztepeye koronavirüs testi yapıldı

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle