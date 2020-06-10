Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı

Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.



Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...