Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'ye koronavirüs testi yapıldı
Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de futbolcularla maçta görev alacak kişilere Kovid-19 testi yapıldı.
Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.
Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.
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