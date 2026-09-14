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Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Osimhen
Trabzonspor maçı öncesi Galatasarayda Osimhen gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 16:20

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti, Osimhen ve Lemina’nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.

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Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek haftayı liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

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Teknik heyet, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Nijeryalı futbolcunun, Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre, Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildiriliyor.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasarayda Osimhen gelişmesi

LEMİNA'DAN İYİ HABER

Mario Lemina da Osimhen gibi Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 2 - 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Gabonlu futbolcunun da tedavisi tamamlanmak üzere. Sağlık heyeti, Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.

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GÜNAY GÜVENÇ DE DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle sezon başından beri sahalardan uzak kalan Günay Güvenç de takıma dönüyor. Tecrübeli kalecinin Karadeniz kafilesinde geniş listede olabileceği öğrenildi.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasarayda Osimhen gelişmesi

WİLFRİED SİNGO MİLLİ ARADAN SONRA

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Osimhen

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